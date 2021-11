FORMELLO - Lazio, Immobile in bilico. Tocca a Strakosha, Basic spera

FORMELLO - Immobile in campo, ma solo per un lavoro differenziato. È riuscito comunque a entrare nella lista dei convocati, nonostante già ieri fosse rimasto a riposo per dei sintomi influenzali e un fastidio al ginocchio. Stamattina per lui corsetta a parte (con una piccola fasciatura) e poi il rientro negli spogliatoi senza partecipare alle prove tattiche della rifinitura. Quindici minuti circa di lavoro atletico. Muriqi si candida in caso di inizio dalla panchina di Ciro. L’alternativa è Pedro falso nueve, lo spagnolo oggi si è mosso sia sulla sinistra del tridente, sia come centravanti alternativo. Sarri come al solito non svela le proprie intenzioni, tutti in ballo e in corsa per una maglia, soprattutto a centrocampo. Il tecnico potrebbe confermare il terzetto di Bergamo oppure far rifiatare uno tra Milinkovic e Luis Alberto.

DECISIONI. La sensazione, stando alla seduta della vigilia, è che stavolta possa riposare il Sergente. Ci sono due maglie per tre giocatori. Basic si tiene pronto per chiudere il reparto con il Mago e Cataldi, di nuovo in leggero vantaggio sulla candidatura di Leiva. Meno ballottaggi in difesa. Lazzari dovrebbe tornare a destra, al centro la coppia titolare Luiz Felipe-Acerbi, a sinistra sembra favorito Hysaj. Marusic è stato testato come alternativa sulla fascia opposta. Tra i pali riecco Strakosha, numero uno di Europa League. L’unico indisponibile certo rimane Zaccagni: sta smaltendo un trauma distorsivo al ginocchio (rimediato proprio nel match d’andata con il Marsiglia), ha qualche chance di rientrare con la Salernitana, altrimenti non verranno corsi rischi e si sfrutterà la sosta per recuperarlo a pieno regime.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. A disp.: Reina, Furlanetto, Marusic, Patric, Radu, Leiva, Escalante, Akpa Akpro, Milinkovic, Moro, Romero, Immobile. All.: Sarri.

Pubblicato il 3/11