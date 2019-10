FORMELLO - Lazio, ripresa alle 11: Inzaghi aspetta Correa

FORMELLO - Allenamento immediato per preparare l'ultima fatica pre-sosta. Domani la Lazio riprenderà alle 11 il lavoro a Formello: soltanto due giorni per farsi trovare pronta a Bologna (domenica ore 15). Inzaghi rilancerà dal primo minuto i big lasciati a riposo (inizialmente) contro il Rennes: Milinkovic, Leiva, Luis Alberto più Luiz Felipe e Radu, i due di difesa insieme ad Acerbi. Davanti dipende tutto da Correa: l'argentino, out in Europa League per l'affaticamento all'adduttore della coscia sinistra, dovrebbe tornare tra i convocati. Da inizio settimana sta svolgendo sedute differenziate.