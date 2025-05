FORMELLO - Lazio, stagione finita. Ora mercato, vacanze e nazionali: il programma

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Si chiude in maniera terribile la stagione della Lazio. Con la sconfitta contro il Lecce, e la vittoria della Fiorentina, la squadra di Baroni è finita fuori dall'Europa per l'anno prossimo. Da domani scatterà il 'rompete le righe' per i biancocelesti, che si divideranno tra vacanze e prossimi impegni.

Per il momento, infatti, sono stati convocati Castellanos, Guendouzi, Tchaouna, Nuno Tavares e Dele-Bashiru con le rispettive nazionali. Partiranno subito. A livello societario, invece, sarà tempo di bilanci e incontri. Lotito e Fabiani parleranno con Baroni per pianificare il futuro e chiarire i piani sul mercato. Dopo di che, a luglio, si tornerà a parlare di campo in vista della nuova stagione.

