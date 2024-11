FORMELLO - Lazio, subito in campo verso il Parma. Dia e Vecino da valutare...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La rabbia per il pareggio contro il Ludogorets deve essere sbollentata subito. Una partita dopo l'altra: dall'Olimpico si passa al Tardini. La Lazio riprenderà immediatamente gli allenamenti domani mattina, ci sono solo due giorni per preparare la gara contro il Parma. Sabato sarà già vigilia e tempo di rifinitura. Domenica mancheranno sicuramente Nuno Tavares e Castrovilli per infortunio. Il portoghese dovrebbe tornare in una delle due prossime partite contro il Napoli.

Andrà valutato invece Dele-Bashiru, uscito affaticato contro il Bologna. Lo stesso vale per Romagnoli, non al meglio in settimana per un indurimento al polpaccio. Salvo sorprese però non avrà problemi a giocare dall'inizio contro il Parma. Un attenzione particolare andrà su Dia e Vecino: il centravanti ha rimediato una brutta distorsione alla caviglia destra, mentre l'uruguaiano ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra. Zaccagni, in dubbio alla vigilia europea, è sembrato stare meglio dopo il dolore al quadricipite destro di domenica scorsa.