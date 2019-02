FORMELLO - Lazio, testa all'Empoli: torna Milinkovic, Luis Alberto e Immobile da valutare

FORMELLO - Niente riposo, ritmo forsennato, la prossima partita della Lazio è giovedì. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani alle 11. Dal posticipo della ventiduesima all’anticipo della ventitreesima: tre soli giorni per preparare la sfida all’Olimpico con l’Empoli. Inzaghi deve fare i conti con la stanchezza dei tre impegni ravvicinatissimi. Correa è rimasto a riposo allo Stirpe perché uscito malconcio dalla sfida di Coppa Italia, Luis Alberto è stato sostituito nel secondo tempo per un problema muscolare (la speranza è che abbia evitato la lesione) e anche Immobile ha chiuso la gara molto affaticato (indolenzimento della coscia). Le loro condizioni verranno monitorate nelle prossime 48 ore. Sicuramente tornerà a disposizione Milinkovic, squalificato con il Frosinone. Il Giudice Sportivo, al contrario, fermerà per un turno Parolo (è stato ammonito, era diffidato). Potrebbe esordire Romulo sulla destra al posto di Marusic.

INFERMERIA. Out Wallace (un mese di stop per una lesione muscolare tra primo e secondo grado), mentre ci prova Luiz Felipe, fermo dalla trasferta di Napoli per uno stiramento alla coscia destra. Al massimo andrà in panchina. Fuori c’è sempre Lukaku, mai in gruppo dal momento del mancato trasferimento al Newcastle. Sta svolgendo un lavoro differenziato per risolvere un problema al tendine rotuleo.