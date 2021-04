Formula 1 | Ferrari SF21: le novità per Imola e per l'estate 2021

A Maranello si lavora alacremente. La volontà è quella di restituire ai tifosi e al Motosport una vettura ancor più competitiva di quella vista in Bahrain. Il miglioramento c'è stato, è sotto gli occhi di tutti, ma non basta. Si lavora e tanto per ridurre quello che comunque resta un gap importante da Red Bull e Mercedes. La SF21 è circa a 1 secondo dalle due scuderie di testa. Puntarle, anche senza raggiungerle, potrebbe voler dire comunque avvicinarsi alla McLaren MCL35M, terza forza del Mondiale. Più debole in qualifica, più forte sul passo gara, McLaren contro Ferrari potrebbe diventare una lotta molto accesa nel Mondiale. Dunque diverse sono le modifiche in atto. >> Le modifiche sulla Ferrari SF21 per Imola e le gare successive <<