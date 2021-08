Francesco Gullo annuncia: "Il Cervia torna in tv, ma non sarà un reality"

Il Cervia Calcio torna in tv. A distanza di 16 anni dal reality "Campioni", si rivedono i protagonisti della squadra dilettantistica romagnola. Il programma si chiamerà "Cervia Calcio 2.0" e andrà in onda dal 15 settembre in chiaro su Go-Tv (canale 163 del digitale terrestre). L'idea di raccontare le vicende dei gialloblu è nata da Francesco Gullo, protagonista della prima edizione tra il 2004 e il 2006, che farà il regista.

