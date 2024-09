Francia, Deschamps: "Non mi permetto di giudicare l'Italia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà la Francia di Didier Deschamps la prima avversaria dell'Italia in Nations League, nella gara in programma venerdì 6 settembre. In vista del match ecco le parole del ct in conferenza stampa: "Non mi permetterò di giudicare l'Italia, non so tutto ciò che ha passato. Spalletti vi dirà qualcosa. Comparare ciò che è successo con 5-10 anni fa non ha senso, l'Italia resta competitiva e Spalletti ha cambiato diversi giocatori rispetto all'ultimo Europeo. L'Italia rimane l'Italia, dopo quanto accaduto con l'eliminazione prematura avrà voglia di fare bene, è sempre un rivale amichevole ma tanti francesi giocano in Italia e c'è sempre la volontà di fare qualcosa di buono".

RABIOT - "Rabiot ha una situazione un po' imbarazzante. Aveva la scelta al 100%, era in scadenza di contratto ed è sollecitato da parecchie squadre. Però ora è senza squadra e non si allena in un gruppo. Spero possa rapidamente scegliere un club che possa poi riportarlo con noi".