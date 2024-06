Francia, frattura al setto nasale per Mbappé: e lui scherza sui social...

TUTTOmercatoWEB.com

Inizio sfortunato di Euro 2024 per Kylian Mbappé. Nonostante la vittoria di misura con l'Austria, la stella della Francia ha riportato la frattura del setto nasale ed è stato subito trasportato all'ospedale di Dusseldorf. La Federazione francese ha deciso di non sottoporre l'attaccante ad un intervento chirurgico, ma dovrà sostenere delle cure e indossare una mascherina protettiva per tornare a giocare. L'attaccante, da poco passato al Real Madrid, ha preso con ironia questo infortunio, e sui propri canali social, ha chiesto un consiglio ai suoi milioni di follower: "Qualche idea per una maschera?". Il chiaro riferimento è alla maschera da Tartaruga Ninja che spesso ha indossato, ovviamente non in campo, il calciatore ex PSG.