Francia Mondiali | Deschamps recupera Benzema? La svolta dell'ultimo minuto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Karim Benzema potrebbe giocare il Mondiale. Secondo quanto riportato da Onda Madrid, il Pallone d'Oro 2022 sta recuperando dall'infortunio e a metà settimana tornerà ad allenarsi con il Real Madrid. Deschamps non lo ha mai tolto dalla lista dei convocati, motivo per cui - per regolamento -, come ricorda RMC Sport, avrebbe il diritto a prendere parte alle partite della manifestazione che si sta disputando in Qatar qualora recuperasse in tempo dal problema fisico al quadricipite della coscia sinistra.

"Benzema in vacanza? Non è qualcosa che occupa la mia mente. Non so chi dice cosa e come. Voi conoscete la situazione e i tempi della sua guarigione". Così Didier Deschamps, ct della Francia, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Tunisia ai Mondiali, ha risposto a una domanda sulle voci circolate nei giorni scorsi di un possibile ritorno di Benzema per la fase finale del torneo, poi smentite dall'arrivo dell'attaccante questa mattina alle Isole Reunion per una vacanza. "Ho parlato con Karim dopo che se n'è andato, ma non so dove volete arrivare con la vostra domanda - ha replicato Deschamps, come riporta l'Equipe -. Ho ventiquattro giocatori e sono quelli di cui mi devo occupare. Ve ne lascerò parlare, dibattere, immaginare... Ma non commenterò cose che non riguardano la nostra quotidianità".