"Fratelli tutti", Lotito e Immobile a bordo campo prima di Lazio - Juventus - FT&VD

Domani alle 14.30 al Training Center di Formello andrà in scena l'amichevole tra la Squadra del Papa e la World Rom Organization. Qualche giorno fa è andata in scena la presentazione in Vaticano alla presenza di Lotito, Immobile e Tare. Alla vigilia del match e in occasione della sfida tra Lazio e Juventus, i protagonisti biancocelesti hanno voluto far sentire, ancora una volta, la propria vicinanza all'evento e alla causa che ha l'inclusione come obiettivo. Scatti di rito a bordo campo a qualche minuto dal fischio d'inizio. Di seguito, foto e video:

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO