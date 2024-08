Frosinone - Lazio, le formazioni ufficiali: le scelte di Baroni

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Terzultima amichevole in attesa dell’inizio del campionato. La Lazio si sposta al Benito Stirpe per affrontare il nuovo Frosinone di Vincenzo Vivarini, retrocesso in Serie B.

Le formazioni ufficiali del match

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Oyono, Cittadini, Monterisi, Marchizza; Gelli, Brescianini; Ghedjemis, Distefano, Kvernadze; Cuni. All. Vivarini.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Pellegrini; Cataldi, Guendouzi; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Noslin. All.: Baroni.