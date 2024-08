Frosinone-Lazio, Patric a LSC: "Siamo fiduciosi. Su Zaccagni e la fascia..."

Dopo il triplice fischio della partita tra Frosinone e Lazio, vinta per 0-2 dai biancocelesti, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il difensore spagnolo Patric per analizzare il match del Benito Stirpe:

"Oggi a livello di costruzione non siamo stati molto brillanti, ma mi è piaciuto il fatto che abbiamo rubato molti palloni e penso che questo possa esser stata la nostra forza. Rischiamo molto giocando alti uomo contro uomo, ma dopo aver rubato palla alta possiamo creare tante palle gol. Oggi lo abbiamo fatto e siamo stati sfortunati in qualche occasione, potevamo segnare già nel primo tempo. Nelle altre fasi di gioco siamo stati meno bravi. L'importante, però, è che abbiamo vinto, stiamo acquisendo fiducia e siamo sulla strada giusta. Sono molto fiducioso perché vedo un metodo di lavoro molto buono e i nuovi arrivati sono molti umili, con voglia di imparare e crescere. Sono arrivati in una squadra in cui hanno poco tempo per adattarsi, ma lo stanno facendo bene e li voglio ringraziare perché si stanno impegnando molto. Noi siamo fiduciosi, perché se non lo siamo noi siamo morti. Zaccagni? Un uomo che si prende delle repsonsabilità ancor prima di essere un calciatore, si merita questo grande ricinoscimento. Io voglio dare il mio contributo, sono sempre a disposizione per dare tutto alla Lazio. Ognuno deve conoscere il suo ruolo e mettersi a disposizione della squadra, io conosco il mio. Fase di pressing? Quando pressiamo alti rischiamo molto dietro, ma abbiamo anche molti benefici, quando tiri da una parte scopri dall'altra, io sono molto fiducioso, mi piace molto questa idea di fare calcio, speriamo di arrivare il prima possibile al livello che vuole il mister".

Pubblicato il 3/08