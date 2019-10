Frosinone, Nesta è già in bilico: decisiva la gara con la Salernitana di Lotito

L'avventura di Alessandro Nesta alla guida del Frosinone potrebbe già essere giunta al capolinea. Gli appena cinque punti conquistati in sei partite disputate, hanno messo in discussione il futuro dell'ex capitano della Lazio. Per il tecnico dei canarini, sarà decisiva la prossima sfida di campionato in programma domenica allo Stadio Arechi contro la Salernitana di Lotito, seconda in classifica alle spalle dell'Empoli.

