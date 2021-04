Fuser pazzo per il footgolf e invita Signori: "Ci sono!"

Diego Fuser ha appeso gli scarpini al chiodo da tempo ormai, ma la sua passione per il calcio, mixata con quella per il golf, lo hanno portato a praticare il footgolf. Questo tipo di sport è in netta espansione e in questi giorni l'ex laziale ne è diventato il presidente di Lega. Per cercare di avere più adesioni possibili e affiliarsi quindi al CONI, Fuser ha raccontato al TgR Emilia Romagna: "Si rispettano le regole del golf. Magari non tutti le conoscono, ma logicamente quando poi si viene a provare vengono spiegate. E' un gioco semplice. Siamo ospiti in un campo da golf, quindi bisogna avere un certo comportamento. Hanno iniziato a giocare Pellissier e Marcolini, in passato si sono avvicinati a questo sport Di Canio, Ivano Bonetti e Dino Baggio. Ci sono dei giocatori che hanno provato e mi hanno detto che gli è piaciuto molto". L'ex centrocampista ha poi postato l'intervista su Instagram, dove inaspettatamente è arrivato il commento di un altro ex giocatore che ha vestito la maglia della Lazio: Beppe Signori. Re Beppe ha risposto presente all'invito: "Ciao Diego io ci sono".