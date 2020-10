Gaffe Zaniolo: "Sono uno dei Golden Boy". Ma è la lista del 2019

Per l'ennesima volta le parole gaffe e Zaniolo vengono accostate. Il numero 22 della Roma era convinto di essere finito tra i migliori venti giovani del 2020. E invece no. Come ogni hanno è stata stilata la lista del Golden Boy con i migliori talenti under 21 in circolazione. Zaniolo pensava di essere rientrato in questa speciale classifica ma aveva consultato la lista del 2019. Il trequartista giallorosso ha pubblicato su Instagram la foto dei migliori giovani dello scorso anno scrivendo: "Sono onorato di essere rientrato tra i candidati del premio". Molti tifosi hanno commentato il post di Zaniolo che però ha risposto deciso: "Informatevi meglio". In particolare, un fan gli ha fatto capire l'errore con: "Sono quelli dell'anno scorso zio".