Galatasaray - Lazio, il club ricorda l'appuntamento: "La nostra stagione in Europa inizia oggi" - FOTO

Ancora qualche ora d'attesa e poi la Lazio scenderà in campo a Istanbul per affrontare il Galatasaray. Si tratta della prima gara della fase a gironi d'Europa League, l'esordio stagionale nella competizione per i biancocelesti. Da qui a qualche mese, la Lazio affronterà, oltre ai giallorossi di Terim, anche Marsiglia e Lokomotiv Mosca, sia a Roma che in trasferta. Come di consueto, il club ha ricordato l'appuntamento sui social: "La nostra stagione in Europa League inizia oggi". Fischio d'inizio alle 18.45: tutto è pronto per il match!

