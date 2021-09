Galatasaray - Lazio, le probabili formazioni: chance Muriqi, c'è Zaccagni

Manca sempre meno all'esordio della Lazio di Maurizio Sarri in Europa League. I biancocelesti saranno impegnati nel match contro il Galatasaray in programma alle 18:45 al Türk Telekom Stadyum. Sicuramente il tecnico biancoceleste opererà alcuni cambi: possibile l'esordio dal primo minuto di Zaccagni e Basic e ci sarà da valutare anche chi far rifiatare tra Pedro e Felipe Anderson, ma lo spagnolo appare favorito per una maglia da titolare. Anche Muriqi potrebbe avere una chance da titolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, van Aanholt; Kutlu, Cicaldau; Feghouli, Morutan, Kerem; Dervisoglu. A disp.: Cipe, Berk, Alpaslan, Nelsson, Omer, Taylan, Diagne, Babel, Emre, Baris Alper, Mohamed. All.: Terim.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic, Escalante, Basic; Pedro, Muriqi, Zaccagni. A disp.: Reina, Marusic, Luiz Felipe, Hysaj, Leiva, Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto, Raul Moro, Romero, Felipe Anderson, Immobile. All.: Sarri.

Pubblicato il 15/09 alle 18.15