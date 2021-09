Salernitana, l'ad Marchetti: "Non meritiamo queste ostilità. Gondo? Che tutto avvenga..."

Il clima in casa Salernitana non è sicuramente dei più sereni. I granata, infatti, hanno perso le prime tre gare del campionato di Serie A. Ugo Marchetti, amministratore delegato granata, ha parlato del momento complicato, senza dimenticare il contesto societario che impone la cessione del club. "Confermo degli interessi, ma non so di chi si tratti - ha spiegato il dirigente -. "La Salernitana è una società solida, sana, che produce utili. Dobbiamo difendere tutto questo. Stiamo subendo delle negatività e delle ostilità, che non meritiamo".

TESSERAMENTO DI GONDO - Marchetti ha parlato poi del tesseramento di Gondo, il calciatore di proprietà della Lazio che s'è svincolato dal club biancoceleste per tornare tra le fila granata. "L'ho fatto perché si poteva fare. È giusto che si verifichi, ma è anche giusto che tutto avvenga nei tempi opportuni, secondo le prescrizioni stabilite, rispettando volontà, desideri ed impegni", riporta la rassegna stampa di Radiosei.

