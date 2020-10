Garbo: "Lazio meno trasparente dell'Unione Sovietica ai tempi d'oro"

La Lazio scenderà in campo questa sera contro il Bruges, ma saranno tanti gli assenti. La società non ha ancora comunicato nulla in merito ai tamponi effettuati. Ai microfoni di TMW ha parlato il noto giornalisto Mediaset, ora freelance, Daniele Garbo: "L'Unione Sovietica dei tempi d'oro era molto più trasparente di questa Lazio. Oggi la Champions? Chi andrà in campo avrà più motivazioni. L'AZ con tante assenze ha vinto a Napoli, lo Shakhtar idem con il Real...»