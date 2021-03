Gascoigne, parla il figlio: "Mio padre ha accettato la mia bisessualità, gliene sono grato"

In attesa di conoscere quale sarà il futuro di Paul Gascoigne sull'Isola dei Famosi, il figlio ha rilasciato un'intervista a 'Live - Non è la D'Urso'. Il nome di Regan era stato fatto già nei giorni scorsi per la sua confessione di essere bisessuale, e la reazione di papà Paul. Il ragazzo, noto ballerino in Regno Unito, ha parlato del rapporto con l'ex calciatore della Lazio: "Adesso abbiamo una relazione fantastica. Il passato è passato, siamo andati avanti e cerchiamo di non sprecare alcun momento insieme. Mio padre è una persona divertentissima, l'avete visto. E dunque... amore, amore, amore".

