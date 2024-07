Gene Gnocchi: "Sono orfano di Luis Alberto. Baroni? Mi ricorda Ranieri"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di ElleRadio nel corso di Minuto 71, Gene Gnocchi ha parlato, tra gli altri temi, anche della Lazio. Ecco le sue parole: "Sono orfano di Luis Alberto, per me era un motivo per vedere la partita. Noslin mi sembra un bel giocatore ma è più una punta, mi piace anche Tchaouna perché è veloce, rapido e intelligente nelle scelte. Samardzic sarebbe un bell'acquisto, ha talento e visione di gioco ma bisogna capire Lotito cosa vorrà fare. Per me è anche meglio di Greenwood perché conosce il calcio italiano".

"Baroni sa tirare fuori il meglio dai giocatori ed è perfetto per Lotito, mi ricorda Ranieri ma è un po' più giovane. Basta vedere quello che ha fatto a Verona, ha tirato fuori un bel calcio. Quest'anno vedo bene l'Inter, ha preso due pronti come Zielinski e Taremi e credo che prenderà qualcun altro. Ho dubbi su Conte al Napoli, molti vogliono andare via e non sarà semplice. La Juve con Motta può essere un'outsider. Milan incognita a partire dal ruolo dell'allenatore, mentre l'Atalanta farà ancora bene".

