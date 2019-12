Genoa, comunicato l'esonero a Thiago Motta: avanza Nicola

Il mistero sul prossimo allenatore del Genoa è sempre fitto, anche se in giornata un profilo è uscito di scena. Come riporta Tuttomercatoweb.com è stato comunicato in maniera informale l'esonero a Thiago Motta che quindi saluta dopo sole 9 partite. Per la successione, dopo il no di Davide Ballardini e la frenata per Aurelio Andreazzoli (che non ha più lo staff a disposizione, accasatosi all'Empoli) avanza la candidatura di Davide Nicola. Tutto è in mano al presidente Enrico Preziosi, che sceglierà personalmente il nuovo allenatore, e che dovrebbe farlo nelle prossime ore.

