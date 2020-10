Genoa, Criscito è guarito dal Covid-19: "Back home" - FOTO

Buone notizie in casa Genoa. In attesa di comunicati ufficiali da parte della società ligure, Domenico Criscito ha con una storia Instagram comunicato la sua negatività al Covid-19. Il difensore, che potrà finalmente tornare in campo per i prossimi impegni con i rossoblù, si è immortalato insieme al figlio sul social network, scrivendo: "Tornato a casa".

