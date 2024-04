Genoa, Gilardino: "C'è rammarico, la Lazio con Luis Alberto..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vince per 1-0 al Luigi Ferraris con la rete di Luis Alberto. Al termine del match in conferenza stampa è intervenuto in conferenza stampa il tecnico rossoblù Gilardino: "Abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra di grande qualità. Abbiamo avuto un buon temperamento dentro questa partita, fin quando Retegui ha retto botta con Ekuban, abbiamo creato 3-4 occasioni dove potevamo far meglio. Nel secondo tempo siamo calati di energia, dentro la gara e in quel momento la Lazio ha preso il pallino del gioco con i suoi migliori, Luis Alberto, Pedro. Siamo stati lunghi tra le linee e siamo calati. C'è rammarico, i ragazzi hanno dato tutto, dobbiamo archiviare e analizzare quel che abbiamo fatto di buono e sbagliato".

Fase offensiva?

"Molto bene il primo tempo, siamo andati a giocare in parità numerica e abbiamo creato presupposti per potergli fare male. Nel secondo siamo calati, tante palle messe là, che ritornavano. La Lazio recuperava la palla e siamo andati in difficoltà".

Gol preso analogo con il Frosinone?

"Abbiamo ripreso un gol simile, son situazioni in cui dobbiamo migliorare, ci lavoriamo ma non basta. L'aspetto mentale sarà compito mio perché alcuni gol non capitano più"