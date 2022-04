Genoa-Lazio, i tifosi biancocelesti rispondono presente: il dato sui biglietti venduti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Gara cruciale quella di domani in programma alle 12.30 allo stadio Ferraris tra Lazio e Genoa. I biancocelesti vogliono tornare a Roma con tre punti che sarebbero importantissimi in chiave Europa, i padroni di casa vogliono invece cancellare il ko contro il Verona e ricominciare la marcia verso una difficile salvezza. La squadra di Sarri non sarà sola, sono infatti ben 1.119 i biglietti venduti per il settore ospiti. Come sempre accaduto in questa stagione i tifosi della Lazio rispondono presente e sosterrano la squadra per tutto il match.