Genoa - Lazio, il grifone esalta l'attacco: il dato dei gol negli ultimi 10 anni

Decisione confermata. Genoa - Lazio sarà recuperata domani mercoledì 23 aprile alle 18:30. La Lazio, dopo esser rientrata a Roma nel pomeriggio di ieri, dovrà tornare in Liguria e scrollarsi di dosso tutta la frustrazione di questi ultimi giorni. Per dimenticare il Bodo/Glimt, o almeno per lenire le ferite, bisogna concludere il campionato nel migliore dei modi.

Il Genoa è un avversario ostico per i biancocelesti, lo è sempre stato storicamente. Ma c'è un dato che incuriosisce, soprattutto in virtù dei problemi realizzativi che sembrano affliggere la Lazio negli ultimi mesi. Come riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2015/16), la Lazio ha segnato ben 39 gol in 17 partite disputate contro il Genoa, per una media di 2.3 reti a match: record di marcature per i biancocelesti contro una singola avversaria nel periodo.

