Genoa - Lazio, l'appello della curva rossoblù: "Riempiamo il Ferraris, c'è bisogno di noi!"

In occasione della sfida contro il Genoa, la Lazio troverà un clima incandescente al Ferraris. La gara di domani appare fondamentale per i rossoblù, ancora nelle zone "pericolose" della classifica. Per questo motivo, i tifosi hanno lanciato un appello affinché lo stadio sia pieno e sia decisivo il sostegno per i giocatori in campo. Di seguito il comunicato, firmato dalla "Gradinata Nord": "Riempiamo lo stadio portando tutti una bandiera, portando tutti la nostra sciarpa. C'è bisogno di noi, la Nord, i Distinti, la Sud e la Tribuna. Domenica dobbiamo essere una cosa unica perché noi siamo i genoani, siamo gente di mare e siamo pronti ad affrontare qualsiasi tempesta". Inoltre, si legge nel comunicato, la tifoseria genoana ricorderanno Paolone "Gulliver", scomparso in settimana.

