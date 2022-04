Genoa – Lazio, Sarri: “Partita difficile. Luis Alberto l’ho visto bene”

TUTTOmercatoWEB.com

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Genoa – Lazio, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Maurizio Sarri: “Questa è una partita palesemente difficile. Il Genoa è in grande salute mentale e di conseguenza anche fisica e in questo momento è una squadra che fa risultati e ha un modo di giocare che può mettere in difficoltà chiunque quindi la situazione è palese. Speriamo di dare segnali di continuità"

LUIS ALBERTO – “La sensazione dell’ultimo allenamento è che l’ho visto bene e poi non è che è un giocatore che viene da un infortunio ed è stato fermo due settimane, lo è stato due giorni e mezzo. Vedremo poi quanto ci può dare in minutaggio"

IMMOBILE – “Quando è nel nostro ambiente è sempre abbastanza sereno, non l’ho mai visto trasportare grandi conseguenze dalla Nazionale. Io mi aspetto che oggi faccia una buona partita come ha fatto l’ultima volta anche se ha sbagliato due tre occasioni, non è da lui però a livello di apporto alla squadra è stato un giocatore importante"

