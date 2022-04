Genoa - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

La 32esima giornata del campionato di Serie A Tim vedrà la Lazio di mister Sarri impegnata nel match contro il Genoa in programma allo stadio Ferraris domenica 10 alle 12.30. Il match sarà diretto dall'arbitro Manganiello (sez. Pinerolo).

Assistenti: Baccini-Prenna

IV Uomo: Miele G.

VAR: Nasca

AVAR: Tegoni

I PRECEDENTI - Il direttore di gara piemontese ha arbitrato i biancocelesti in sette circostanze: la prima risale al 15 maggio del 2016, giorno nel quale la Prima Squadra della Capitale sfidò la Fiorentina allo Stadio Olimpico in occasione dell’ultima giornata della Serie A TIM 2015/16. I Viola si imposero per 2-4. Manganiello, inoltre, ha arbitrato il 27 agosto 2017 la seconda giornata di campionato della formazione biancoceleste. In quest’ultima occasione i biancocelesti espugnarono il Marcantonio Bentegodi di Verona battendo il Chievo per 2-1. Manganiello ha poi diretto la Prima Squadra della Capitale il 25 febbraio 2018, giorno in cui la Lazio superò il Sassuolo in trasferta per 3-0. L'ultimo incrocio risale a Lazio-Venezia del 14 marzo 2022, gara vinta dai biancocelesti per 1-0 grazie al rigore realizzato da Immobile.