Genoa - Lazio, tutto è cambiato: a Marassi l'ultima trasferta con i tifosi

La Lazio inizia il suo 2021 a Marassi contro il Genoa. Una partita importante per la squadra di Inzaghi, che deve recuperare in classifica il terreno perduto. Pensando a Marassi però non può venire in mente l'ultimo precedente, lo scorso 23 febbraio. Quel giorno Genoa - Lazio si giocò alle 12.30 davanti a più di 4 mila tifosi biancocelesti che trascinarono Immobile e compagni alla vittoria (significativo lo striscione 'Ad victoriam' esposto nel settore ospiti). La Lazio si impose 3-2 con gol immediato di Marusic, raddoppio di Immobile e tris di Cataldi su punizione (per il Genoa Cassata e Criscito su rigore), ma lo spettacolo arrivò dagli spalti. Appoggio incessante per tutta la partita e oltre, con i tifosi biancocelesti protagonisti con cori e canti anche fuori da Marassi, fino alla stazione di Brignole. La squadra era nel bel mezzo della lotta per il titolo e una spinta in più veniva garantita dal pubblico, sempre al fianco dei propri beniamini. Poi la pandemia, gli stadi vuoti, la fine del sogno Scudetto e un calcio impoverito della passione della gente. La speranza è che il 2021 ci riporti la normalità, con i tifosi, veri insostituibili, sugli spalti.