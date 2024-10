Genoa, nuovo problema per Gilardino: Ekuban salta la Lazio. E Balotelli scalpita...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Piove sul bagnato in casa Genoa. Costretti a far fronte a tantissimi infortuni che vedono la squadra di Gilardino ormai decimata, ecco che se ne aggiunge un altro e non di poco conto. Come spiega il Corriere dello Sport, Ekuban era fermo da qualche settimana, era rientrato in gruppo da poco, ma è stato costretto a fermarsi nuovamente per un problema muscolare. In attacco è rimasto solo Pinamonti, reduce da una doppietta contro il Bologna. Fuori anche Messias e Vitinha, oltre a Malinovskyi che salterà tutta la stagione.

Il nuovo problema di Ekuban spinge Balotelli sempre più verso il Genoa. Sono settimane che l'attaccante italiano viene accostato ai rossoblù, ma la società non ha ancora affondato il colpo. Adesso però sembra che il presidente Zangrillo abbia dato il via libera e che la dirigenza abbia preso una decisione definitiva per ingaggiare almeno uno svincolato. Balotelli è la pista più calda e, se non dovessero essere sondati altri nomi, in poche ore si arriverebbe all'annuncio finale.