Genoa, ripresa allenamenti: c'è l'ok dell'Asl per i giocatori negativi

Dopo i 14 casi positivi al Coronavirus riscontrati nel Genoa, confermati anche dai tamponi di oggi, la Asl ha dato l'ok ai calciatori negativi per riprendere ad allenarsi. "La situazione dei giocatori negativi va monitorata giorno per giorno perché essendo stati in contatto con i giocatori positivi possono positivizzarsi" - ha detto all'ANSA la responsabile del settore profilassi della Asl 3 di Genova, Anna Opisso - "Secondo il protocollo partita scritto dal ministero lo scorso giugno i giocatori negativi potranno allenarsi se verrà confermata la loro negatività". La partita di sabato contro il Torino resta a forte rischio.

