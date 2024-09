Genoa, trasferte vietate ai tifosi. E contro la Lazio…

TUTTOmercatoWEB.com

Quanto accaduto il giorno del derby di Coppa Italia tra i supporter del Genoa e quelli della Sampdoria, prima durante e dopo il fischio d’inizio, ha portato il Prefetto di Genova a far disputare la sfida dei Grifoni contro la Juventus a porte chiuse. Non è però il solo provvedimento. Le conseguenze degli scontri si riverberano anche sulle prossime gare, i genoani non potranno seguire la propria squadra in occasione delle seguenti trasferte: Bergamo per la partita contro l’Atalanta (il 5 ottobre), nella Capitale per quella con la Lazio (27 ottobre) e Parma (4 novembre).

