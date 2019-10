Genoa, via Andreazzoli: incontro con il favorito alla sostituzione

La manita rifilata dal Parma al Genoa ha fatto calare il sipario sull'avventura al Genoa di Andreazzoli. Ancora nessuna comunicazione ufficiale, ma il presidente Preziosi si è definitivamente convinto al cambio di allenatore. Nell'immediato post partita Guidolin veniva considerato il favorito per la sostituzione, anche se negli ultimi minuti c'è stato il sorpasso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in tarda serata dovrebbe esserci l'incontro con Carrera, primo nome per la panchina rossoblù. L'ex assistente di Conte alla Juventus e tecnico dello Spartak Mosca vanta in carriera un campionato e una Supercoppa in Russia.

