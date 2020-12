Germania, Gotze e Schurrle entrano nel mondo degli affari: investiranno nella cannabis legale

Da campioni del mondo nel 2014 con la Germania agli affari della cannabis legale. Questo lo strano percorso di André Schurrle, ex attaccante del Chelsea, e Mario Gotze, centrocampista attualmente in forze al PSV. L'autore dell'assist e del gol che hanno consegnato la Coppa del Mondo alla Nazionale tedesca contro l'Argentina nel 2014 sono intenzionati a investire nel Sanity Group, un’azienda di Berlino fondata nel 2018 e in rapida crescita che si occupa di marijuana terapeutica. Come riporta la Bild, i due avrebbero già partecipato ad alcuni colloqui con il capo dell'impresa, Finn Age Hansel, che avrebbe proposto loro di essere ambasciatori del marchio.

