Germania, la decisione della Merkel: stadi chiusi fino al 2021

Continua il dibattito sulla possibile riapertura degli stadi per la prossima stagione. La Cancelliera tedesca Angela Merkel ha deciso di prolungare i divieti in atto fino al 31 dicembre 2020.Per questo, in Germania, gli impianti sportivi rimarranno chiusi al pubblico fino al 2021. Al contrario la UEFA ha dato l’ok per la presenza del pubblico per la Supercoppa europea che si disputerà a Budapest il prossimo 24 settembre tra Bayern Monaco e Siviglia. Allo stadio potrà entrare circa il 30% della capienza complessiva.