Germania, sparatoria ad Halle davanti alla sinagoga: ci sono due morti

Allarme in Germania per una sparatoria avvenuta ad Halle, una delle più importanti città della Sassonia, nell'est del Paese. I media parlano di vittime e di un uomo armato in fuga dopo aver sparato diversi colpi, la polizia conferma che almeno due persone sono state uccise e che l'aggressore è in fuga a bordo di un veicolo. "Chiediamo alle persone di rimanere al sicuro nelle loro case", ha detto un portavoce della polizia. Il fatto è avvenuto nei pressi della sinagoga cittadina, nel quartiere Paulus, ma non è ancora del tutto chiaro se l'obiettivo dell'attacco fossero i siti ebraici.