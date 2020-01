Gianni Di Marzio: “Mercato? La Lazio deve fare un sacrificio. Su Tare…”

Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per esprimersi sul momento di alcune squadre della Serie A. Nell’intervento, il padre del noto giornalista di calciomercato ha menzionato anche la Lazio: “La forza è, oltre a Inzaghi, è Tare. Difficilmente sbaglia i giocatori. Va sempre lui a vederli. Fa tutto di nascosto ma porta sempre a casa ottimi giocatori. Le alternative ci sono, ma nel momento in cui vuoi realizzare un sogno, devi comprare. In questo momento dovrebbe fare un sacrificio e trovare due alternative di qualità. Deve sfruttare il momento, visto cosa stanno facendo Juventus e Inter, che sono lì”.

