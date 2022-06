Giappone, i tifosi non possono cantare allo stadio: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il Giappone è ancora alla prese con il Covid e il Governo impone ancora regole molto rigide. Durante l'amichevole giocata contro il Brasile ai tifosi è stato infatti impedito di cantare. Per questo i 64.000 mila presenti al National Stadium di Tokyo hanno potuto tifare in maniera moderata. Come recitavano gli avvisi affissi in tutto lo stadio i supporter non potevano "tifare a voce alta, cantare un coro o fischiare con le dita per non favorire la propagazione del Covid".