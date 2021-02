Giordano consiglia la Lazio: “Il Bayern Monaco concede parecchio. Su Immobile...”

L'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il match di questa sera che metterà di fronte i biancocelesti e il Bayern Monaco per l'andata degli ottavi di Champions League. Di seguito le sue parole: "A livello difensivo il Bayern offre parecchio, almeno 2-3 occasioni limpide. Io avrei preferito un Bayern con più sicurezza. E' vero che mancano 3-4 pedine importanti ma ha una rosa così vasta che può sopperire per qualche tempo anche con le riserve. Credo che la Lazio farà la grande partita". Immobile vs Lewandowski? Parlano i numeri per loro. hanno fatto le fortune delle proprie squadre. Immobile ha portato la Lazio a giocarsi qualcosa d'impensabile, l'altro ha portato il Bayern sul tetto del mondo. Sono due giocatori straordinari, non solo per i gol ma per il gioco che esprimono. Lavorano per la squadra entrambi. Il Bayern offre molto a livello difensivo e quindi Immobile può incidere di più in questa sfida. Lewandowski troverà degli spazi molto stretti".