Giudice Sportivo, Roma multata per i cori razzisti a Osimhen: si muove la Procura

Si è conclusa la 9^ giornata di Serie A e, come avviene a fine di ogni turno di campionato, il Giudice Sportivo ha pubblicato le proprie decisioni sui fatti avvenuti in campo e sugli spalti. Durante il match tra Roma e Napoli si sono alzati dagli spalti dei cori razzisti nei confronti di Victor Osimhen: la società giallorossa ha ricevuto una multa di 10mila euro. Inoltre la Procura Federale avrà "un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la durata e la dimensione del coro stesso, confermando che il coro non si è ripetuto successivamente agli annunci effettuati, nonché in ordine alla collaborazione della Società Roma per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico".

ALLENATORI - Nella nota è stato espresso il giudizio anche riguardo gli allenatori espulsi. Gasperini e Spalletti hanno ricevuto una giornata di squalifica e un'ammenda da 5mila euro per i comportamenti tenuti in campo nei confronti del direttore di gara. Sanzione più morbida per Mourinho e Inzaghi: semplicemente un turno di stop.