Gli Altri Laziali - Caceres verso il Qatar. Altro assist di Murgia, retrocede Spizzichino

Ultimo appuntamento dell’anno con 'Gli Altri Laziali'. È quello che coincide con gli ultimi entusiasmanti 90 minuti della Serie A e che apre anche una finestra sul futuro dei giocatori di proprietà della Lazio. Come quello di Caceres che, dopo la gara con la Sampdoria, potrebbe essere in Qatar. Resterà invece al Parma Sprocati, mentre il destino di Murgia sarà definito soltanto dopo l’Europeo Under 21. Intanto anche Germoni potrebbe rinnovare il prestito con la Juve Stabia, mentre saluterà il Cuneo Spizzichino. A maggior ragione dopo la retrocessione in Serie D. A seguire, per l’ultima volta in stagione, tutti i dettagli sull’ultimo turno.

Serie A

CACERES - Si chiude con una sconfitta la stagione della Juventus che, senza più motivazioni, ha ottenuto soltanto tre punti nelle ultime cinque giornate. Caceres, dopo la panchina contro l’Atalanta, scende in campo per 90 minuti da terzino andando bene nel raddoppio di marcatura insieme a Chiellini. In fase offensiva prova a spingere, ma lo fa sempre senza particolare pericolosità. Durante l’intervallo anche un saluto ad Allegri: “Ringrazio mister Allegri, come tutti i tifosi juventini: in questi cinque anni ha fatto cose straordinarie”. Per entrambi il futuro è lontano da Torino. Quello del difensore uruguaiano potrebbe chiamarsi Qatar: negli ultimi giorni - riporta calciomercato.com - è arrivata un’offerta ufficiale che El Pelado sta prendendo in seria considerazione. Anche perché il prestito in bianconero scade il 30 giugno così come il contratto con la Lazio. E non sono arrivate proposto di rinnovo. Dopo 6 scudetti, 2 Coppe Italie e 2 Supercoppe Caceres potrebbe lasciare allora l’Italia.

MURGIA - Esce soltanto nel recupero Alessandro Murgia che chiude ancora da titolare la sua stagione con la Spal. E lo fa sfornando un altro assist da calcio piazzato, quello per il momentaneo 2-1 di Vicari. Il centrocampista classe ’96, in cabina di regia, è autore anche di buone verticalizzazioni. La chiamata con l’Under 21 è più che meritata e anche il tecnico Semplici non esita a riconoscerlo: "Murgia è arrivato a gennaio e si è calato nel migliore dei modi nel nostro contesto, la convocazione in Under è una conseguenza e noi siamo felicissimi", le parole nella conferenza stampa pre partita.

SPROCATI - Una buona partita per chiudere una seconda parte di stagione in cui Mattia Sprocati ha trovato finalmente il minutaggio sperato dopo le tante panchine dei primi mesi. Nella sconfitta per 2-1 contro la Roma l’ex Salernitana mostra di poter far male, soprattutto nel primo tempo. Lo spunto più importante quando manda con l’esterno sinistro in porta Gervinho. Ora a giugno, con l’obbligo di riscatto, arriverà il saluto definitivo dalla Lazio.

Supercoppa Serie C

GERMONI - Non c’è Luca Germoni nell’ultima gara dell’anno, quella che assegna al Pordenone la vittoria della Supercoppa di Serie C, il trofeo disputato tra le vincenti dei tre gironi. Il terzino, fuori dai convocati per un problema fisico, potrebbe ripartire dai campani in cadetteria. La Lazio infatti, che ha il diritto di recompra dalla Virtus Entella, potrebbe infatti girarlo nuovamente alle vespe dopo una seconda parte di stagione più che positiva.

Play out Serie C

SPIZZICHINO - Si chiude con una delusione la stagione di Giorgio Spizzichino. Il Cuneo, costretto ai play-out da ben 23 punti di penalizzazione, perde anche il ritorno contro la Lucchese retrocedendo in Serie D. L’ex Primavera, ammonito nel primo tempo e sostituito al minuto 69 per mettere un giocatore più offensivo, spinge sulla destra creando anche un pericolo con un bel cross per Jallow. Ma sono i toscani a salvarsi. In estate il ritorno alla base.

