Serie A, Atalanta e Inter in Champions con brivido. Il Genoa è salvo

Finale di Serie A scoppiettante e al cardiopalma. L'Inter soffre tantissimo contro l'Empoli a San Siro ma alla fine riesce a strappare una vittoria per 2-1 acciuffando la Champions. Finiscono in Serie B invece i toscani, in virtù del pareggio fra Genoa e Fiorentina (0-0). I rossoblu sono salvi grazie agli scontri diretti. Vince ancora una volta in rimonta l'Atalanta, che a Reggio Emilia batte il Sassuolo per 3-1 con le reti di Zapata, Gomez e Pasalic. I bergamaschi ottengono una storica qualificazione in Champions conquistando addirittura il terzo posto. A nulla servono invece le vittorie di Milan (2-3 contro la Spal), e Roma (2-1 contro il Parma). Entrambe le due formazioni ottengono solo un piazzamento in Europa League. Ecco la classifica finale.



RETROCESSE: Empoli, Frosinone, Chievo.

EUROPA LEAGUE: Lazio, Milan, Roma.

CHAMPIONS LEAGUE: Juventus, Napoli, Atalanta, Inter.