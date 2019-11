Gli Altri Laziali - Flop a tinte granata. Gondo debutta, Dziczek no

Neanche il tempo di archiviare l'ultima giornata che già si è sceso in campo per il turno infrasettimanale. Periodo intenso dunque anche per i giocatori della Lazio in prestito. E che negli ultimi giorni ha portato ben pochi sorrisi soprattutto in casa Salernitana dove sono fioccate le prestazioni negative nella trasferta persa sul campo del Pisa. Unica soddisfazione per Gondo e la prima presenza ufficiale coi granata. Sconfitti da titolari anche Simone Palombi con la sua Cremonese e Wallace in Portogallo. Adesso subito un altro weekend per cancellare le delusioni. Ecco il riassunto della giornata nella rubrica de Lalaziosiamonoi.it.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - Turno di riposo per Milan Badelj. Il croato, reduce dalla prestazione negativa con la Lazio e sempre titolare nelle prime nove giornate, entra soltanto all’87esimo nel successo in rimonta della Fiorentina sul Sassuolo. Il numero cinque dovrebbe tornare comunque già titolare per la gara del ‘Franchi’ contro il Parma.

Serie B

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - Successo importante per la Juve Stabia che a Castellammare batte il Pescara in rimonta. Altra panchina per Alessandro Rossi che continua a trovare poco spazio con le vespe. Stesso destino, ma causa infortunio per Davide Di Gennaro che è ancora fuori tra i convocati.

DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - Perde ancora la Salernitana, chiudendo il mese di ottobre con soli due punti raccolti. A Pisa non si salva nessuno: Karo partecipa all’affanno difensivo con responsabilità sul raddoppio, Kiyine viene richiamato tutta la partita da Ventura, Maistro sbaglia il cambio di gioco che porta al 2-0 toscano. Nella ripresa entrano anche Lombardi e Gondo che cerca la via del gol con un colpo di testa. Per l’ivoriano era l’esordio assoluto in maglia granata. Quello che finalmente potrebbe toccare anche a Dziczek nella prossima sfida contro la Virtus Entella.

PALOMBI (Cremonese) - Continua il momento difficile della Cremonese, sconfitta dal Benevento capolista. Palombi, dopo il gol al Frosinone, torna titolare e di testa prova a regalare ai suoi un altro pareggio. Stavolta la fortuna non lo assiste, ma resta tra i più pimpanti del reparto offensivo.

Primiera Liga (Portogallo)

WALLACE (Braga) - Stop per il Braga, sconfitto 2-0 nella nebbia di Porto dal Boavista. Wallace viene confermato titolare e nel primo tempo prova anche l’inserimento vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Senza particolari responsabilità, al minuto 72 lascia il campo a Horta.