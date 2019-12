Gli Altri Laziali - Lombardi predica nel deserto, Kiyine glaciale. Ma il weekend è nero

Il weekend delle sconfitte: tra Serie A e B perdono Fiorentina, Juve Stabia, Salernitana e Cremonese. Lombardi prova da solo ad evitare quella dei granata con una grandissima prestazione, suggellata da due assist oltre a un rigore conquistato e trasformato dal solito Kiyine, al quinto centro su cinque in stagione dal dischetto. Ancora male Karo, panchine per Badelj, Di Gennaro, Gondo e Adamonis. Tra gli indisponibili Rossi e Wallace che rientrerà tra tre settimane a cavallo dell’anno nuovo. Intanto, da gennaio, all’elenco dei giocatori in prestito si aggiungerà anche Riza Durmisi che nei giorni scorsi si è accordato con il Nizza in Ligue 1. A seguire il punto sull’ultima giornata.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - Altra sconfitta per la Fiorentina, la quarta nelle ultime quattro. “Ma Montella sarà in panchina anche contro Inter e Roma”, assicura Pradè. Nel ko per 2-1 all’Olimpico di Torino non c’è Milan Badelj. Il croato, non al meglio fisicamente, resta a disposizione per tutta la gara. “Speriamo di rivederlo la prossima giornata”, ha detto il direttore sportivo viola che spera di recuperare anche Ribery, Boateng e Pezzella.

Serie B

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - Ko anche la Juve Stabia, battuta in casa dal Frosinone di Alessandro Nesta e in zona play out. Non gioca Davide Di Gennaro, neanche convocato Alessandro Rossi. L’attaccante ex Primavera è tra i tanti indisponibili di Caserta. “Avrei voluto giocarmela ad armi pari”, l’ammissione del tecnico delle Vespe a fine gara.

DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - Prosegue il giro di delusioni la Salernitana. A Cittadella finisce 4-3, provocando la rabbia del settore ospiti e della tifoseria sfogata in città con diversi striscioni di contestazione alla società. La squadra andrà ora in ritiro, per il momento ancora con Ventura. E pensare che i granata hanno sfiorato una clamorosa rimonta, guidata soprattutto da Cristiano Lombardi. Dopo il gol all’Ascoli, l’esterno è il migliore anche in Veneto: tre tentativi pericolosi, due assist al bacio per Djuric e Giannetti più il rigore conquistato dopo un sombrero su Iori. A trasformarlo, come sempre, ci pensa Kiyine dopo una partita piuttosto anonima. Male Karo, soprattutto sul terzo gol quando si perde la marcatura di Diaw. Nella ripresa dentro a centrocampo anche Maistro e il rientrante Dziczek, entrambi senza riuscire a incidere. In panchina Gondo, reduce anche da un attacco influenzale.

PALOMBI (Cremonese) - Vincente in Coppa Italia, sconfitta in campionato. Conquistati gli ottavi di finale contro la Lazio, la Cremonese di Palombi si ferma a Verona contro il Chievo. L’attaccante si muove bene in coppia con Ciofani e ha una grossa occasione per il pari al 70esimo. Dopo un salvataggio sulla linea, da distanza ravvicinata, l’ex Primavera calcia di mancino a botta sicura ma Semper gli nega il terzo gol in campionato. Anche la Cremo è in zona play-out.

Serie C

ADAMONIS (Catanzaro) - L’unico risultato positivo arriva dal Catanzaro che pareggia 1-1 in rimonta contro la Paganese dopo la sconfitta contro la Ternana della scorsa giornata. Adamonis, portiere di coppa, siede in panchina. Il titolare in Serie C è sempre Di Gennaro.