Lazio - Cremonese, Palombi: "Torno a casa, sarà una grande emozione all'Olimpico"

La Cremonese conquista gli ottavi di Coppa Italia, dove affronterà la Lazio. Fra le fila della squadra lombarda milita anche Simone Palombi, attaccante classe 1996 il cui cartellino è di proprietà della società biancoceleste. Per lui, cresciuto e affermatosi nelle giovanili della Lazio, questa sfida sarà la prima in carriera contro la sua squadra del cuore: "Sono contento di aver giocato 90 minuti che mi servono come il pane. Col mister avevo parlato in settimana, avevo bisogno di continuità e lui mi ha dato fiducia. Sono contento di averla ripagata con una buona prestazione e con una vittoria", le sue parole in conferenza stampa. Poi conclude: "Il ritorno all’Olimpico? Era un obiettivo che mi ero prefissato. Con la Lazio sarà una bella partita, tornerò a casa dove sono cresciuto, sarà una grande emozione per me".

