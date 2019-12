Lazio, Inzaghi: “Siamo un’ottima squadra. Scudetto? Rimaniamo umili” - VD

Simone Inzaghi, presente insieme ad alcuni giocatori della Lazio all’inaugurazione del negozio ufficiale biancoceleste al centro della Capitale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Radio: “Appena finisce l'inaugurazione andrò a Rocca di Papa dove ci stanno aspettando. Lo store? Mi fa piacere avere nel cuore di Roma un negozio così bello e grande. Sono contento che la gente sia entusiasta, le vittorie generano entusiasmo e i ragazzi sono sereni. Un pensiero per i miei figli? C'è ampia scelta sia per Lollo che per Tommaso, lo store è molto ben fornito”.

Subito dopo, l’allenatore della Lazio è stato intervistato dai cronisti presenti all’evento. Nell'intervento, si è soffermato anche sulla sfida contro la Juventus: “Contro la Juventus dobbiamo fare una partita importante, compatti, con la consapevolezza che siamo un’ottima squadra, che stiamo facendo grandi cose, lavorando tutti quanti insieme. Sfida Scudetto? Guarderei noi, che dobbiamo restare umili, con i piedi per terra, ma continuare a guardare avanti”.

LE DICHIARAZIONI DI INZAGHI AI CRONISTI PRESENTI