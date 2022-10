Gli Altri Laziali, Novella decisivo contro Armini! Torna Lombardi. Acerbi...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il lavoro fatto dalla Lazio sul fronte cessioni è stato ottimo, a molte a titolo definitivo se ne aggiungono altre in prestito secco o con opzione di riscatto. I profili ceduti a titolo temporaneo sono sparsi per il mondo, dall'Italia al Brasile, passando per la Spagna. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" ha il compito di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori che, di partita in partita, cercano di migliorarsi o mettersi in mostra. I giocatori ceduti dalla Lazio in prestito sono 13: Acerbi (Inter), Escalante (Cremonese), Akpa Akpro (Empoli), Raul Moro (Ternana), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Durmisi (Leganes), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Torna titolare De Vrij e Acerbi si sposta sulla sinistra al posto di Bastoni. Se c'è un giocatore inamovibile nell'Inter in questo momento è l'ex Lazio, titolare tutta la sfida vinta 2-0 contro la Salernitana, dopo l'ingresso all85' al Camp Nou in Champions League.

ESCALANTE (Cremonese) - Finisce 2-2 tra Spezia e Cremonese, match a cui Gonzalo Escalante non prende parte. L'argentino resta in panchina per tutta la sfida.

AKPA AKPRO (Empoli) - Non ha ancora recuperato dal problema fisico Jean Daniel Akpa Akpro, non a disposizione di Zanetti nella partita vinta 1-0 contro il Monza.

SERIE B

RAUL MORO (Ternana) - Vince la Ternana contro il Benevento con una grandissima rimonta. Raul Moro, inizialmente in panchina, subentra al 60' quando il risultato è ancora di 2-1 per i padroni di casa. Dopo l'entrata in campo dell'ala spagnola, parte la rimonta delle Fere. La sfida termina 2-3.

CICERELLI (Reggina) - La Reggina perde e Cicerelli non incide. L'ala in prestito dalla Lazio subentra al 75', subito dopo il 2-0 del Parma, e non riesce a creare pericoli nella difesa avversaria.

SERIE C

NOVELLA (Picerno) e ARMINI (Potenza) - Finisce 2-2 il pazzo derby lucano tra Potenza e Picerno, ma sfida anche tra Armini e Novella, ex compagni nella Primavera della Lazio. Siviglia schiera fin da subito Armini titolare nel ruolo di terzino destro; Novella, invece, parte dalla panchina, subentrando al 46' e segnando nei minuti finali la rete del pareggio. Bravissimo il classe 2002 a sfruttare un rimpallo in area e a concretizzare la rimonta dal 2-0 iniziale. Armini, invece, subentra nelle rete dell'1-0 con un assist involontario di spalla.

ROSSI (Monopoli) - Dopo il ritorno dall'infortunio la scorsa settimana, Alessandro Rossi è di nuovo out dai convocati nella sfida, terminata 2-2, contro il Giugliano.

FURLANETTO (Renate) - Vince il Renate contro il Vicenza per 2-1, ma Furlanetto resta ancora una volta in panchina a osservare la partita dei suoi compagni.

LOMBARDI (Triestina) - Perde pesantemente la Triestina contro l'Albinoleffe, che si impone con un netto 3-0. Nel dramma, però, c'è una notizia positiva: il ritorno in campo di Cristiano Lombardi, dopo una lunga assenza. L'ala subentra al 65' e riassaggia il campo, da cui è stato per molto tempo distante.

SECUNDA DIVISION

JONY (Sporting Gijon) - Pesantissima sconfitta per Jony e il suo Sporting Gijon, battuti 5-0 dal Granada. L'ala spagnola è titolare e resta in campo per tutta la partita.

DURMISI (Leganes) - Perde il Leganes contro il Levante per 2-1. Durmisi non partecipa al match, ma resta in panchina per tutti i 90', nessuna chance per il danese.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Finisce 0-0 tra Palmeiras e San Paolo, nonostante questi ultimi abbiano chiuso a sfida in nove contro undici. Andre Anderson, tornato poco tempo fa da un bruttissimo infortunio, resta in panchina per l'intero match.