"Gli amici di sempre", la dedica di Ludwig per Daniel Guerini - VIDEO

LAZIO SOCIAL - La Lazio si è unita nel ricordo di Daniel Guerini. Il giovane trequartista della Primavera morto dieci giorni fa in un incidente stradale ha lasciato un grande vuoto nei compagni di squadre e in tutto il mondo biancoceleste. Prima squadra e Primavera sono scese in campo con una maglia speciale dedicata proprio al ragazzo. Anche fuori dal campo in tanti non hanno voluto far sentire la propria vicinanza nel ricordare Guero. il rapper Ludwig ha intrattenuto i suoi follower in una serata in diretta su Twitch e ha voluto rendere omaggio a Daniel. I due si conoscevano e lo stesso cantante era presente e ha cantato al funerale di Guerini, giovedì a Don Bosco. Ludwig ha suonato e cantato la sua "Gli amici di sempre" con alle spalle la foto del trequartista e la scritta DG10. L'interprete romano ha indossato la tshirt preparate per l'ultimo saluto. Di seguito il video del toccante ricordo.